Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây
- Tây Ninh:
- Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Triển khai bản vẽ shopdrawing từ bản vẽ thiết kế và thực tế hiện trường, thực hiện bản hoàn công.
Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tổ đội, công nhân thi công hệ thống PCCC, cơ điện.
Phối hợp với các nhà thầu xử lý các vấn đề liên quan, vướng mắc tại dự án.
Làm việc với CĐT, TVGS các công việc tại dự án và phối hợp tổ chức các công tác nghiệm thu.
Lập biện pháp thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng và tiến độ dự án.
Kiểm tra khối lượng, đề xuất, đặt vật tư, kiểm soát vật tư thi công, trang thiết bị máy móc tại dự án.
Tham gia làm công tác hồ sơ của dự án.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ CHT, TP thi công.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm ≥ 1.5 năm làm giám sát thi công PCCC.
Có kinh nghiệm & kiến thức về quy định PCCC.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp + hưởng đầy đủ chế độ bảo hiệm theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, hiệu quả.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
