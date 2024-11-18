Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Triển khai bản vẽ shopdrawing từ bản vẽ thiết kế và thực tế hiện trường, thực hiện bản hoàn công.
Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tổ đội, công nhân thi công hệ thống PCCC, cơ điện.
Phối hợp với các nhà thầu xử lý các vấn đề liên quan, vướng mắc tại dự án.
Làm việc với CĐT, TVGS các công việc tại dự án và phối hợp tổ chức các công tác nghiệm thu.
Lập biện pháp thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng và tiến độ dự án.
Kiểm tra khối lượng, đề xuất, đặt vật tư, kiểm soát vật tư thi công, trang thiết bị máy móc tại dự án.
Tham gia làm công tác hồ sơ của dự án.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ CHT, TP thi công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học PCCC hoặc Đại học chuyên ngành khác phù hợp như: Kiến trúc, Xây dựng, Điện – Điện tử, Cơ – Điện tử, Kỹ sư công nghệ thông tin trở lên.
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm ≥ 1.5 năm làm giám sát thi công PCCC.
Có kinh nghiệm & kiến thức về quy định PCCC.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-20 triệu,
Phụ cấp + hưởng đầy đủ chế độ bảo hiệm theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Và PCCC Đông Nam Tây

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 58 Âu Dương Lân Nối Dài, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

