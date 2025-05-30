Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5B1, Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN theo đúng quy định.
• Hạch toán, kiểm soát số liệu các kế toán phần hành.
• Đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo chính xác và tuân thủ pháp luật.
• Lập báo cáo tài chính
• Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu
• Làm việc với cơ quan thuế, BHXH và các cơ quan ban ngành liên quan.
• Tư vấn, đề xuất các phương án tối ưu về thuế.
• Theo dõi và kiểm soát chi phí, doanh thu, công nợ phải thu phải trả.
• Soát xét hồ sơ thanh toán.
• Quản trị dòng tiền
• Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
• Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược & Y tế).
• Nắm vững các quy định về thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế.
• Kỹ năng phân tích số liệu, tư duy logic và cẩn thận.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng (tùy theo năng lực và vị trí của ứng viên trao đổi khi phỏng vấn) - xét tăng lương 1 lần/năm.
2. Thưởng: Thưởng Lễ Tết, thưởng thành tích xuất sắc.
3. Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức.
4. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng, nghỉ chiều thứ Bảy & Chủ Nhật.
5. Đào tạo & Thăng tiến: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

