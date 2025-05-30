Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5B1, Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN theo đúng quy định.

• Hạch toán, kiểm soát số liệu các kế toán phần hành.

• Đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo chính xác và tuân thủ pháp luật.

• Lập báo cáo tài chính

• Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu

• Làm việc với cơ quan thuế, BHXH và các cơ quan ban ngành liên quan.

• Tư vấn, đề xuất các phương án tối ưu về thuế.

• Theo dõi và kiểm soát chi phí, doanh thu, công nợ phải thu phải trả.

• Soát xét hồ sơ thanh toán.

• Quản trị dòng tiền

• Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

• Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược & Y tế).

• Nắm vững các quy định về thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế.

• Kỹ năng phân tích số liệu, tư duy logic và cẩn thận.

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng (tùy theo năng lực và vị trí của ứng viên trao đổi khi phỏng vấn) - xét tăng lương 1 lần/năm.

2. Thưởng: Thưởng Lễ Tết, thưởng thành tích xuất sắc.

3. Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức.

4. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng, nghỉ chiều thứ Bảy & Chủ Nhật.

5. Đào tạo & Thăng tiến: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

