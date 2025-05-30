Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
- Hà Nội: Số 5B1, Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN theo đúng quy định.
• Hạch toán, kiểm soát số liệu các kế toán phần hành.
• Đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo chính xác và tuân thủ pháp luật.
• Lập báo cáo tài chính
• Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu
• Làm việc với cơ quan thuế, BHXH và các cơ quan ban ngành liên quan.
• Tư vấn, đề xuất các phương án tối ưu về thuế.
• Theo dõi và kiểm soát chi phí, doanh thu, công nợ phải thu phải trả.
• Soát xét hồ sơ thanh toán.
• Quản trị dòng tiền
• Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược & Y tế).
• Nắm vững các quy định về thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế.
• Kỹ năng phân tích số liệu, tư duy logic và cẩn thận.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
2. Thưởng: Thưởng Lễ Tết, thưởng thành tích xuất sắc.
3. Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức.
4. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng, nghỉ chiều thứ Bảy & Chủ Nhật.
5. Đào tạo & Thăng tiến: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
