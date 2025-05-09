Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Đồng Phú, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Phân gà QLVN Eco-Green, Trứng gà QL Egg
- Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
- Sử dụng Email, Facebook,Zalo, Tiktok Marketing gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ mới để khách hàng tham khảo hoặc giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có phản hồi.
- Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi
- Đi bên ngoài tìm kiếm, chăm sóc khách hàng ( chủ yếu tỉnh Tây Ninh, và các tỉnh lân cận...)
- Tham gia các cuộc họp, làm các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh
- Phối hợp chạy Marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình như: giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, ưu đãi vào các dịp lễ/Tết, tri ân khách hàng
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm bán hàng, chuyên ngành nông nghiệp
- Có thể đi ra ngoài tìm kiếm khách hàng
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực
- Nghỉ 1.5 ngày/tuần
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phúc lợi của công ty
- Thưởng các dịp lễ, tết
- Thưởng tháng 13
- Xét tăng lương hàng năm
- Khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

