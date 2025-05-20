Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nhà Bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nhà Bạn
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà N02 ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Bổ cấu tạo các chi tiết hạng mục nội thất, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
Triển khai hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn và theo quy định, quy chuẩn;
Các công việc khác trong phạm vi triển khai kỹ thuật theo yêu cầu của Công ty.
Tương tác, tư vấn khách hàng trong quá trình thi công (nếu cần)
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về chuyên ngành về thiết kế nội thất, có gu thẩm mỹ và tính sáng tạo tốt. (công ty đánh giá năng lực làm việc thực tế, không yêu cầu bằng cấp)
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng phần mềm Autocad, Sketchup thành thạo, 3D Max cơ bản
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng phần mềm Autocad, Sketchup thành thạo, 3D Max cơ bản
Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nhà Bạn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12- 20tr/tháng, tùy theo năng lực.
Được đào tạo và dẫn dắt bởi Leader team đầy kinh nghiệm
Đóng BHXH đầy đủ, Full Chế độ thưởng.
Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng
Được hỗ trợ ăn trưa và gửi xe miễn phí
Sinh nhật và thưởng trong các dịp lễ, Tết
Được đào tạo và dẫn dắt bởi Leader team đầy kinh nghiệm
Đóng BHXH đầy đủ, Full Chế độ thưởng.
Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng
Được hỗ trợ ăn trưa và gửi xe miễn phí
Sinh nhật và thưởng trong các dịp lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nhà Bạn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI