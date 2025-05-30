Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: UDIC Westlake, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giám sát thi công sẽ kết hợp với bản vẽ thiết kế được công ty cung cấp bằng hình ảnh ( ảnh thiết kế ) , bản vẽ thiết kế file mềm . Và trực tiếp lập tiến độ dự án làm việc với chủ nhà , nhà thầu để thi công hoàn thiện những công trình theo bản vẽ đề ra.

- Theo dõi khối lượng công trình . lập hồ sơ khối lượng theo mẫu ,nghiệm thu quyết toán với nhà thầu, và chủ nhà.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo ứng dựng văn phòng : Exel, world, AutoCad, báo cáo tiến độ

- Đọc và hiểu các bản vẽ về kĩ thuật Vật liệu chủng loại đưa ra phương án thi công

- Ưu tiên : Kinh nghiệm về công trình xây dựng, về quản lý tổ chức thi công xây dưng và nội thất.

Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các công trình luxury , hiện đại phân khúc cao cấp .

- Gặp gỡ khách hàng , trao đổi với khách hàng giới thượng lưu( Những quan hệ mà không thể thiếu )

- Mức lương : 12.000.000 - 20.000.000 + Cơ chế công trình ( Tùy theo năng lực và Kinh nghiệm )

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 – sáng thứ 7 ( nghỉ chiều thứ 7. Chủ nhật)

- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định

- Có ngày nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo luật định

- Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign

