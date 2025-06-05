Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Thiết kế, cải tiến và phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu cho nhà kho như WMS, MCS, ...
Cải tiến và phát triển các mã nguồn để tích hợp các phần mềm quản lý dữ liệu vào hệ thống WMS.
Thiết kế, quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả trong các phần mềm quản lý dữ liệu
Phát triển và duy trì các phần mềm điều khiển và giám sát các mô hình và hệ thống tự động hóa.
Nghiên cứu, tối ưu và phát triển các thuật toán ứng với các phần mềm điều khiển các mô hình tự động hóa.
Tư vấn kỹ thuật, thiết kế giải pháp quản lý dữ liệu trong lĩnh vực quản lý kho bãi.
Lên kế hoạch thiết kế, thực hiện và triển khai dự án
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. (Ưu tiên loại Giỏi)
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng thành thạo các phần mềm:
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: MySQL, Mycrosoft SQL Server, PostgreSQL, ....
+ Công cụ phát triển phần mềm như: Visual Studio, Eclipse, ...
Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như: C#, Python, Java, JavaScript, SQL, ...
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm hoặc từng thiết kế phần mềm quản lí như: WMS, WCS, RSC, hệ thống IoT, ...
Hiểu biết về kết cấu hạ tầng mạng để đảm bảo kết nối liên tục và an toàn
Có nền tảng về Scan dữ liệu hay thu thập dữ liệu như: Barcode, QRcode, RFID, ...
Yêu cầu kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu từ 5 năm trở lên.
Yêu cầu khác:
Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.
Đam mê nghiên cứu, thiết kế, hoạt động R&D, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Có thể đi công tác tùy theo yêu cầu của công việc.
Tại CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ-Tết
Được đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động
Được làm việc trong mội trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và phát triển bản thân
