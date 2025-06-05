Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế, cải tiến và phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu cho nhà kho như WMS, MCS, ...

Cải tiến và phát triển các mã nguồn để tích hợp các phần mềm quản lý dữ liệu vào hệ thống WMS.

Thiết kế, quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả trong các phần mềm quản lý dữ liệu

Phát triển và duy trì các phần mềm điều khiển và giám sát các mô hình và hệ thống tự động hóa.

Nghiên cứu, tối ưu và phát triển các thuật toán ứng với các phần mềm điều khiển các mô hình tự động hóa.

Tư vấn kỹ thuật, thiết kế giải pháp quản lý dữ liệu trong lĩnh vực quản lý kho bãi.

Lên kế hoạch thiết kế, thực hiện và triển khai dự án

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. (Ưu tiên loại Giỏi)

Giỏi

Yêu cầu kỹ năng:

Sử dụng thành thạo các phần mềm:

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: MySQL, Mycrosoft SQL Server, PostgreSQL, ....

+ Công cụ phát triển phần mềm như: Visual Studio, Eclipse, ...

Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như: C#, Python, Java, JavaScript, SQL, ...

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm hoặc từng thiết kế phần mềm quản lí như: WMS, WCS, RSC, hệ thống IoT, ...

Hiểu biết về kết cấu hạ tầng mạng để đảm bảo kết nối liên tục và an toàn

Có nền tảng về Scan dữ liệu hay thu thập dữ liệu như: Barcode, QRcode, RFID, ...

Yêu cầu kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu từ 5 năm trở lên.

Yêu cầu khác:

Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Đam mê nghiên cứu, thiết kế, hoạt động R&D, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Có thể đi công tác tùy theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-20 triệu/tháng

Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ-Tết

Được đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động

Được làm việc trong mội trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin