Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 14 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 14 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH VIỆT, BT3 - 11, KĐT Bách Việt Lake Garden, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

'- Triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.

- Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công.

- Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật

- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên

- Thành thạo các phần mềm vi tính như: CAD, Office

- Khả năng chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Bắc Giang

Tại Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14,000,000 - 18,000,000đ/tháng.

- Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường.

- Thưởng chuyên cần 1,000,000đ/28 công; Thưởng tăng ca.

- Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.

- Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt

