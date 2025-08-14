Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 191 Mai Hắc Đế, Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực điện công nghiệp, điện viễn thông,dự án, điện lực, công trình giao thông
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Lập báo giá, thương thảo hợp đồng và đảm bảo việc ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật trong lĩnh vực điện công nghiệp, dự án, điện lực, giao thông, xây dựng
Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực điện tử/điện lạnh, thiết kế/kiến trúc hoặc bảo trì/sửa chữa.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ thuật.
Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1050/14 Phạm Văn Đồng, KP9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

