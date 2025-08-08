Tuyển Kế toán tổng hợp AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn 21, Riverview 6, Vinhomes Golden River, 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: hạch toán, kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.

Quản lý và kiểm soát chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào, đầu ra theo đúng quy định.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN) theo định kỳ.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Theo dõi, kiểm tra công nợ với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác liên quan.

Tính lương, bảo hiểm xã hội, các khoản phụ cấp và phúc lợi cho nhân viên hàng tháng.

Kiểm soát quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng, thanh toán quốc tế.

Hỗ trợ làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.

Lập kế hoạch tài chính, ngân sách và các báo cáo phân tích tài chính theo yêu cầu.

Dịch tài liệu kế toán và báo cáo tài chính khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm tính lương.

Nắm vững các chuẩn mực kế toán, quy định về thuế và luật kế toán hiện hành.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, Fast…) và tin học văn phòng (Excel, Word…).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu được áp lực công việc.

Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

12 ngày phép 1 năm

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Du lịch định kỳ, tham gia các sự kiện của công ty.

Review lương theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin