Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 141 Đường số 14, Phường 8, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Giám sát công trình dân dụng. Lên kế hoạch triển khai thi công Nhà phố.

Quản lý các tổ đội thi công tại hiện trường.

Phối hợp chặt chẽ với chỉ huy công trình để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh kịp thời.

Lên phương án, Triển khai kỹ thuật thi công, đảm bảo vật tư và thiết bị luôn sẵn sàng và được bảo quản tốt nhất.

Giải quyết linh hoạt các vấn đề phát sinh và các thắc mắc của thợ hoặc chủ đầu tư liên quan đến thi công.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng (xây dựng dân dụng)

• Độ tuổi: từ 25-35

• Kinh nghiệm 2 năm trở lên vị trí giám sát

• Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad

• Ưu tiên Nam

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 14 – 18 triệu + thưởng

• Lương tháng 13 và hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

• Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức kinh doanh đáp ứng yêu cầu công việc

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.