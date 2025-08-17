Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cà Mau: Khóm 11, Xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của công ty

Thiết lập, giám sát và đảm bảo hệ thống kế toán, sổ sách, chứng từ đúng chuẩn mực kế toán và pháp luật Việt Nam.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả; theo dõi dòng tiền và cân đối nguồn vốn.

Kiểm soát chi phí, phân tích tài chính, đưa ra báo cáo quản trị và tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc ra quyết định.

Quản lý, đào tạo và đánh giá đội ngũ nhân viên kế toán.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán và các đơn vị liên quan.

Hỗ trợ xây dựng định mức chi phí, giá thành sản xuất; theo dõi hao hụt nguyên liệu, công cụ dụng cụ trong ngành thủy sản.

Tham gia xây dựng quy chế tài chính, quy trình kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán hoặc tương đương

Có tối thiểu 02 năm giữ vị trí Kế toán trưởng/Phó phòng kế toán, ưu tiên trong lĩnh vực thủy sản, thực phẩm, xuất nhập khẩu

Am hiểu về chế độ kế toán doanh nghiệp, luật thuế, quy định về xuất nhập khẩu, hoàn thuế GTGT

Có kinh nghiệm quản lý giá thành, tính định mức hao hụt nguyên liệu, chi phí sản xuất trong ngành chế biến thủy hải sản.

Thành thạo phần mềm kế toán và Excel

Trung thực, cẩn thận, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Xe đưa đón hàng ngày từ Cà Mau về Sông Đốc hoặc chỗ ở lại tại Nhà máy (nếu có nhu cầu)

Hỗ trợ cơm trưa giữa ca

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

