Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Tổ dân phố My Điền, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của công ty và thực hiện tuyển dụng

Liên hệ tìm kiếm ứng viên qua các kênh đăng tuyển, trang mạng xã hội… thực hiện livestream tuyển dụng

Cập nhật và quản lý database ứng viên

Tư vấn, hỗ trợ, phản hồi và giải đáp các thắc mắc của người lao động

Xây dựng mạng lưới ứng viên cho công ty

Tham gia xây dựng thương hiệu của công ty

Báo cáo công việc theo quy định

Các công việc khác khi được cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan đến nhân sự, tuyển dụng

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như QTNL, QTKD…

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống tốt

Biết tiếng Trung là lợi thế

Năng động, cởi mở, chăm chỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng doanh số + Thưởng thành tích

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM

