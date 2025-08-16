Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Tổ dân phố My Điền, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của công ty và thực hiện tuyển dụng
Liên hệ tìm kiếm ứng viên qua các kênh đăng tuyển, trang mạng xã hội… thực hiện livestream tuyển dụng
Cập nhật và quản lý database ứng viên
Tư vấn, hỗ trợ, phản hồi và giải đáp các thắc mắc của người lao động
Xây dựng mạng lưới ứng viên cho công ty
Tham gia xây dựng thương hiệu của công ty
Báo cáo công việc theo quy định
Các công việc khác khi được cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan đến nhân sự, tuyển dụng
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như QTNL, QTKD…
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống tốt
Biết tiếng Trung là lợi thế
Năng động, cởi mở, chăm chỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng doanh số + Thưởng thành tích
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố My Điền 2, Phường Nếnh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

