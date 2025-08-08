Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

Hạch toán trích lập khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT,thuế nhà thầu, thuế TNDN, thuế TNCN, BH cho người lao động, các nghiệp vụ khác...

Theo dõi và ghi nhận doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN

Tính giá thành sản xuất

Kiểm tra tính đúng đắn của bảng lương hàng tháng

Kiểm tra tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT theo tháng

Chịu trách nhiệm lập và nộp các báo cáo chính xác, đúng thời hạn theo quy định của DN và các cơ quan chức năng

Đóng sổ kế toán theo quy định của DN

Soát xét và lập BCTC hàng quý, hàng năm

Kết hợp cùng KTT giải trình quyết toán thuế hàng năm

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

Đóng sổ kế toán hàng tháng

Và các công việc khác theo phân công của cấp trên