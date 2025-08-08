Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế hà nội
- Hà Nội: KCN QUANG MIN, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.
Hạch toán trích lập khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT,thuế nhà thầu, thuế TNDN, thuế TNCN, BH cho người lao động, các nghiệp vụ khác...
Theo dõi và ghi nhận doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN
Tính giá thành sản xuất
Kiểm tra tính đúng đắn của bảng lương hàng tháng
Kiểm tra tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT theo tháng
Chịu trách nhiệm lập và nộp các báo cáo chính xác, đúng thời hạn theo quy định của DN và các cơ quan chức năng
Đóng sổ kế toán theo quy định của DN
Soát xét và lập BCTC hàng quý, hàng năm
Kết hợp cùng KTT giải trình quyết toán thuế hàng năm
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
Đóng sổ kế toán hàng tháng
Và các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có óc sáng tạo, khả năng giao tiếp
Thành thạo tin học văn phòng, thông thạo mạng xã hội ...
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện công nghiệp.....
Tại Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế hà nội Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động giúp các ứng viên nâng cao nghiệp vụ.
Thời gian làm việc hành chính đối với tất cả các vị trí 8h-17h từ thứ 2- thứ 6.
Được đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc.
Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.
Tăng lương, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Thưởng các ngày lễ tết, 10/3, 30/4-1/5, 02/09 , sinh nhật, 8/3, 20/10, thưởng ngày thành lập công ty. Thăm hỏi ốm đau CBNV.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế hà nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
