Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế,

Xuất hoá đơn

Theo dõi báo cáo công nợ phải thu/phải trả

Theo dõi hạch toán sổ phụ ngân hàng/ sổ sách kế toán

Lập báo cáo quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính theo quy định.

Và các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm 3-4 năm, ứng viên đã làm qua kế toán cty logistics là một lợi thế

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tư duy nhanh nhạy, có khả năng tâp trung & xử lý số liệu chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14 - 18.000.000 VNĐ

Đóng BHXH theo quy định Nhà nước

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 – 17:30); sáng Thứ 7 (8:00 – 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin