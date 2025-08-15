Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM)

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế,
Xuất hoá đơn
Theo dõi báo cáo công nợ phải thu/phải trả
Theo dõi hạch toán sổ phụ ngân hàng/ sổ sách kế toán
Lập báo cáo quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính theo quy định.
Và các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm 3-4 năm, ứng viên đã làm qua kế toán cty logistics là một lợi thế
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tư duy nhanh nhạy, có khả năng tâp trung & xử lý số liệu chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14 - 18.000.000 VNĐ
Đóng BHXH theo quy định Nhà nước
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 – 17:30); sáng Thứ 7 (8:00 – 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MJ (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

