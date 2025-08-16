Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1363 Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, Biên Hoà ...và 5 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thanh toán cho khách hàng: thực hiện trên phầm mềm.
Kiểm tra hóa đơn: Đảm bảo các sản phẩm được quét đúng và khách hàng thanh toán chính xác.
Cung cấp thông tin về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, và các dịch vụ liên quan.
Giải quyết vấn đề: Hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, đổi trả sản phẩm hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
Kiểm soát tiền mặt: Đảm bảo số tiền trong quầy thu ngân chính xác và không thiếu hụt.
Nộp tiền doanh thu: chịu trách nhiệm nộp tiền về tài khoản công ty theo đúng quy định.
Kiểm kê hàng hoá: Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện kiểm kê hàng hoá định kỳ theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8.000.000-12.000.000VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương 13,14 theo tình hình sản xuất Kinh doanh
Đảm bảo quyền lợi đóng BHXH theo quy định
Phụ cấp ăn ca, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp vị trí
Phụ cấp con nhỏ, nhà xa…
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh con…dành cho bản thân và người thân trong gia đình
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Du lịch trong nước và nước ngoài 02 lần/năm
Tham gia các chương trình Teambuilding, sự kiện do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám sát kinh doanh trong thời gian ngắn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm 13, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

