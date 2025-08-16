Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1363 Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, Biên Hoà ...và 5 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thanh toán cho khách hàng: thực hiện trên phầm mềm.

Kiểm tra hóa đơn: Đảm bảo các sản phẩm được quét đúng và khách hàng thanh toán chính xác.

Cung cấp thông tin về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, và các dịch vụ liên quan.

Giải quyết vấn đề: Hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, đổi trả sản phẩm hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm.

Kiểm soát tiền mặt: Đảm bảo số tiền trong quầy thu ngân chính xác và không thiếu hụt.

Nộp tiền doanh thu: chịu trách nhiệm nộp tiền về tài khoản công ty theo đúng quy định.

Kiểm kê hàng hoá: Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện kiểm kê hàng hoá định kỳ theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8.000.000-12.000.000VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương 13,14 theo tình hình sản xuất Kinh doanh

Đảm bảo quyền lợi đóng BHXH theo quy định

Phụ cấp ăn ca, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp vị trí

Phụ cấp con nhỏ, nhà xa…

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh con…dành cho bản thân và người thân trong gia đình

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Du lịch trong nước và nước ngoài 02 lần/năm

Tham gia các chương trình Teambuilding, sự kiện do công ty tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám sát kinh doanh trong thời gian ngắn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

