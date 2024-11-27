Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 16 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - tt. An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc

Tham mưu, tư vấn cho BCH công trường để tổ chức cung ứng vật tư, thiết bị về công trường theo yêu cầu tiến độ, yêu cầu của hợp đồng

Phối hợp, đề xuất với các phòng ban của công ty, các nhà cung cấp để đảm bảo công tác cung ứng vật tư được đúng kế hoạch

Kiểm tra kiểm soát số lượng, chất lượng vật tư, thiết bị cung cấp về công trường và báo cáo đến BCH và Công ty

Làm việc với các bộ phận khác, nhà cung cấp để đáp ứng các hồ sơ chứng từ của vật tư để đảm bảo hồ sơ đủ tính pháp lý và đủ điều kiện thanh toán nội bộ, đủ các điều kiện nghiệm thu với CĐT, Trình mẫu vật tư

Tổ chức nghiệm thu với CĐT, TVGS để đảm bảo vật tư đủ điều kiện sử dụng tại công trường và làm hồ sơ nghiệm thu

Kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, bảo quản và sử dụng vật tư của các bộ phận khác và báo cáo về BCH

Làm các hồ sơ về khối lượng, giá trị phục vụ thanh toán, quyết toán với TVGS, CĐT

Phối hợp với các bên liên quan để tổng hợp hồ sơ, thúc đẩy quá trình thanh quyết toán theo hợp đồng

Làm và theo dõi quá trình thanh quyết toán với Nhà thầu phụ hoặc các tổ đội

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Cử nhân Kinh tế các ngành Kỹ thuật, Kỹ sư, cử nhân nghành cơ, điện, kỹ thuật khác.

- Ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm shop cho các dự án Khu đô thị, Resrort, Khách sạn hoặc nhà máy sản xuất, nhà xưởng.

- Sử dụng phần mềm office,… thành thạo. Ưu tiên biết Autocad.

- Kiên trì, chịu áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000đ – 25.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)

- Sắp xếp chỗ ở, chi phí Điện với ứng viên ngoại tỉnh

- Đầy đủ các chế độ theo Luật: BHXH, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.

- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển

