Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 16 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- tt. An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Tham mưu, tư vấn cho BCH công trường để tổ chức cung ứng vật tư, thiết bị về công trường theo yêu cầu tiến độ, yêu cầu của hợp đồng
Phối hợp, đề xuất với các phòng ban của công ty, các nhà cung cấp để đảm bảo công tác cung ứng vật tư được đúng kế hoạch
Kiểm tra kiểm soát số lượng, chất lượng vật tư, thiết bị cung cấp về công trường và báo cáo đến BCH và Công ty
Làm việc với các bộ phận khác, nhà cung cấp để đáp ứng các hồ sơ chứng từ của vật tư để đảm bảo hồ sơ đủ tính pháp lý và đủ điều kiện thanh toán nội bộ, đủ các điều kiện nghiệm thu với CĐT, Trình mẫu vật tư
Tổ chức nghiệm thu với CĐT, TVGS để đảm bảo vật tư đủ điều kiện sử dụng tại công trường và làm hồ sơ nghiệm thu
Kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, bảo quản và sử dụng vật tư của các bộ phận khác và báo cáo về BCH
Làm các hồ sơ về khối lượng, giá trị phục vụ thanh toán, quyết toán với TVGS, CĐT
Phối hợp với các bên liên quan để tổng hợp hồ sơ, thúc đẩy quá trình thanh quyết toán theo hợp đồng
Làm và theo dõi quá trình thanh quyết toán với Nhà thầu phụ hoặc các tổ đội
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân Kinh tế các ngành Kỹ thuật, Kỹ sư, cử nhân nghành cơ, điện, kỹ thuật khác.
- Ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm shop cho các dự án Khu đô thị, Resrort, Khách sạn hoặc nhà máy sản xuất, nhà xưởng.
- Sử dụng phần mềm office,… thành thạo. Ưu tiên biết Autocad.
- Kiên trì, chịu áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000đ – 25.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
- Sắp xếp chỗ ở, chi phí Điện với ứng viên ngoại tỉnh
- Đầy đủ các chế độ theo Luật: BHXH, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.
- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

