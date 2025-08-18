Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Quản lý, kiểm soát và cập nhật toàn bộ sổ sách kế toán.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng / quý / năm.

- Theo dõi doanh thu, chi phí , dòng tiền và các khoản công nợ.

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

- Làm việc đối chiếu với ngân hàng, kiểm toán.

- Tham mưu chiến lược tài chính cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ. Độ tuổi: 28-40 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giỏi chuyên môn, am hiểu luật thuế, có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với cơ quan thuế (Ưu tiên ƯV đã làm ở công ty có nghiệp vụ xuất nhập khẩu)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 16-25 triệu/ tháng (tùy theo năng lực)

- BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

- Lương tháng 13, thưởng theo quy chế công ty

- Du lịch, chế độ sinh nhật, cưới hỏi. . . theo quy chế công ty

- Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH

