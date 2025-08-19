Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và kiểm soát kế toán

- Tổ chức, vận hành hệ thống kế toán phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản trị nội bộ.

- Kiểm soát việc hạch toán kế toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời và đầy đủ.

2. Lập và kiểm soát báo cáo tài chính

- Lập BCTC hàng tháng/quý/năm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

- Lập BCTC theo yêu cầu quản trị nội bộ.

- Kiểm tra, soát xét báo cáo để đảm bảo tính hợp lệ của báo cáo.

3. Kiểm soát tuân thủ và báo cáo thuế

- Quản lý việc kê khai, quyết toán các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...) đúng hạn và đúng quy định.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán…khi cần.

4. Quản lý đội ngũ kế toán

- Phân công, đào tạo và giám sát công việc của các kế toán viên.

- Đánh giá hiệu quả làm việc và phát triển năng lực cho nhân viên.

5. Tư vấn tài chính và hỗ trợ ra quyết định

- Phân tích dữ liệu kế toán để đưa ra các khuyến nghị tài chính hợp lý.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng ngân sách, kiểm soát chi phí và dòng tiền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng, ưu tiên ngành nghề dịch vụ.

- Hiểu biết sâu về chuẩn mực kế toán, các quy định thuế và quy định kế toán.

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp (viết và nói) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép năm, lễ, Tết theo luật Lao động.

- Hưởng ưu đãi cho người thân khi sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trong hệ thống tập đoàn.

- Bảo hiểm Suncare 24/7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

