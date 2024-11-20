Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thái Bình

ĐượcnghỉcácngàyLễ,Tết,ngàyphéptheoquyđịnhNhànước và Công ty; Đượctham giacáchoạtđộng thểthao, nghỉ mát. Đượclàmviệctrongmôitrườngchuyênnghiệp,thânthiện,trẻ trung và tham gia các hoạt động khác của công ty. Đượctham giacácchươngtrình đàotạo nângcaochuyên môn. Hưởngđầy đủcácchếđộquyđịnh theoLuật Laođộng.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI