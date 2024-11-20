Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thái Bình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Bình:
- Số 4 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Cậpnhậttiến độcôngviệclênhệthống
Theodõi hồsơ phêduyệtbảnvẽ, phêduyệt vật liệu...
Lậpvàcậpnhậtdựtoánthicông,vàcáccôngviệckhácđược quản lý phân giao
Thựchiệnbáocáotheoyêucầucủacấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
SinhviênđãhọcxongchờtốtnghiệphoặcmớiratrườngchuyênngànhQLDAxâydựnghoặckinhtếxâydựng,biếtđọcbảnvẽ
Tháiđộhọchỏi,cầutiến,cóđịnhhướnglàmviệcởcôngtysảnxuất.
Thànhthạovitínhvănphòng.
ƯutiênthànhthạoTiếnganh
Tháiđộhọchỏi,cầutiến,cóđịnhhướnglàmviệcởcôngtysảnxuất.
Thànhthạovitínhvănphòng.
ƯutiênthànhthạoTiếnganh
Tại CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL Thì Được Hưởng Những Gì
ĐượcnghỉcácngàyLễ,Tết,ngàyphéptheoquyđịnhNhànước và Công ty;
Đượctham giacáchoạtđộng thểthao, nghỉ mát.
Đượclàmviệctrongmôitrườngchuyênnghiệp,thânthiện,trẻ trung và tham gia các hoạt động khác của công ty.
Đượctham giacácchươngtrình đàotạo nângcaochuyên môn.
Hưởngđầy đủcácchếđộquyđịnh theoLuật Laođộng.
Đượctham giacáchoạtđộng thểthao, nghỉ mát.
Đượclàmviệctrongmôitrườngchuyênnghiệp,thânthiện,trẻ trung và tham gia các hoạt động khác của công ty.
Đượctham giacácchươngtrình đàotạo nângcaochuyên môn.
Hưởngđầy đủcácchếđộquyđịnh theoLuật Laođộng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
