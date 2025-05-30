Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DIGITAL TWINS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Gọi điện/tư vấn khách hàng từ danh sách có sẵn, giới thiệu phần mềm cho doanh nghiệp.

Học cách tư duy bán hàng hiện đại và kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp.

Hỗ trợ team kinh doanh trong việc chăm sóc khách hàng & chốt deal.

Cập nhật dữ liệu khách hàng, tham gia triển khai các chiến dịch kinh doanh.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Kinh doanh, Marketing, CNTT...

Giao tiếp tự tin, ham học hỏi, yêu thích công nghệ và kinh doanh.

Có laptop cá nhân, thái độ tích cực và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DIGITAL TWINS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản từ A-Z, mentor 1-1 hỗ trợ tận tình.

Cấp chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành.

Có phụ cấp từ 3-5 triệu + hoa hồng theo hiệu suất (tùy năng lực).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DIGITAL TWINS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.