Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam)

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lái xe đưa đón Tổng giám đốc.
- Kiêm hỗ trợ quản lý giao nhận hàng hóa.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.
- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam tuổi từ 25 đến 50
- Trình độ: Bằng lái xe hạng B2 trở lên
- Có sức khỏe tốt, không hút thuốc
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
- Ưu tiên biết tiếng Trung hoặc Anh.

Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 9tr/tháng+ hỗ trợ làm ngoài giờ theo thỏa thuận.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, các ngày sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 1603, Tầng 16, số 1060, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

