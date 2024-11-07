Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lái xe đưa đón Tổng giám đốc.

- Kiêm hỗ trợ quản lý giao nhận hàng hóa.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam tuổi từ 25 đến 50

- Trình độ: Bằng lái xe hạng B2 trở lên

- Có sức khỏe tốt, không hút thuốc

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

- Ưu tiên biết tiếng Trung hoặc Anh.

Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 9tr/tháng+ hỗ trợ làm ngoài giờ theo thỏa thuận.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, các ngày sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam)

