Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 70 Lữ Gia phường 15 1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng hóa, dịch vụ trong & ngoài nước

– Tiếp nhận yêu cầu mua vật tư, dịch vụ từ các bộ phận, tìm kiếm NCC, liên hệ báo giá, thương lượng giá & hợp đồng

– Lập chứng từ mua hàng, chứng từ thanh toán, quản lý chứng từ theo quy định của cty

– Điều phối, theo dõi giao nhận vật tư theo kế hoạch sản xuất của nhà máy

– Hỗ trợ tổ kho vận điều phối xe giao hàng

– Theo dõi công nợ với NCC, theo dõi tồn kho

– Lập báo cáo mua hàng, báo cáo tồn kho, đánh giá NCC …

– Theo dõi chi phí mua hàng, hỗ trợ kế toán tính giá thành, làm báo cáo tài chính

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan (quản trị kinh doanh, kế toán ...)

– Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm

– Siêng năng, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (email, MS word, MS excel)

– Biết ngoại ngữ là ưu điểm

– Có kiến thức, kinh nghiệm về thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu là ưu điểm

Tại CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 đến 12 triệu hoặc thõa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, văn phòng gần trung tâm thuận tiện đi lại.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo luật quy đinh.

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 OT hoặc lên công ty nếu có công việc phát sinh.

Thời gian làm việc:

Sáng: 8h đến 12h

Trưa: 13h30 đến 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin