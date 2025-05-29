Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa NHS Complex Trung Văn, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Phụ trách quản lý và phát triển kênh TikTok của nhãn hàng

Lên ý tưởng, kịch bản và kế hoạch nội dung video TikTok theo định hướng thương hiệu

Sản xuất, phối hợp quay dựng video

Đăng tải và tối ưu nội dung trên TikTok theo xu hướng, thuật toán

Theo dõi, phân tích dữ liệu và điều chỉnh chiến lược nội dung để đạt hiệu quả tốt nhất

Tham gia trực tiếp các buổi livestream về sản phẩm

Seeding tiktok để tăng hiệu quả chuyển đổi.

Lên kế hoạch tìm kiếm KOL, KOC của nền tảng xã hội Tiktok

Tìm kiếm, đàm phán, book lịch các KOL,KOC phù hợp với sản phẩm của công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ: độ tuổi 23 - 25

Tốt nghiệp: Đại học chính quy các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan đến quay dựng, sáng tạo.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm quản lý hoặc phát triển kênh TikTok (ưu tiên ngành mẹ và bé)

Có tư duy sáng tạo nội dung, bắt trend nhanh, Có niềm đam mê với TikTok, am hiểu các xu hướng, thuật toán của nền tảng này

Biết cơ bản về quay dựng video bằng điện thoại hoặc app (CapCut, InShot, v.v.)

Nhanh nhẹn, có khả năng ăn nói, ứng biến linh hoạt khi tham gia livestream, Ưu tiên ứng viên có khả năng hoặc có kinh nghiệm livestream.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, và chịu áp lực công việc.

Có khả năng tự sắp xếp và tổ chức công việc, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12tr (Lương cứng + lương % hoa hồng livestream/KPI)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến và phát triển lâu dài, sếp có tầm nhìn, đồng nghiệp dễ mến

Được tham gia miễn phí các khóa học đào tạo để nâng cao kĩ năng và trình độ

Được tham gia đầy đủ các hoạt động team building của phòng ban, công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lễ tết, sinh nhật...

Thời gian làm việc: sáng 8h00-12h00, chiều 13h15-17h15, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM

