Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5, tòa NHS Complex Trung Văn, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Phụ trách quản lý và phát triển kênh TikTok của nhãn hàng
Lên ý tưởng, kịch bản và kế hoạch nội dung video TikTok theo định hướng thương hiệu
Sản xuất, phối hợp quay dựng video
Đăng tải và tối ưu nội dung trên TikTok theo xu hướng, thuật toán
Theo dõi, phân tích dữ liệu và điều chỉnh chiến lược nội dung để đạt hiệu quả tốt nhất
Tham gia trực tiếp các buổi livestream về sản phẩm
Seeding tiktok để tăng hiệu quả chuyển đổi.
Lên kế hoạch tìm kiếm KOL, KOC của nền tảng xã hội Tiktok
Tìm kiếm, đàm phán, book lịch các KOL,KOC phù hợp với sản phẩm của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Đại học chính quy các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan đến quay dựng, sáng tạo.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm quản lý hoặc phát triển kênh TikTok (ưu tiên ngành mẹ và bé)
Có tư duy sáng tạo nội dung, bắt trend nhanh, Có niềm đam mê với TikTok, am hiểu các xu hướng, thuật toán của nền tảng này
Biết cơ bản về quay dựng video bằng điện thoại hoặc app (CapCut, InShot, v.v.)
Nhanh nhẹn, có khả năng ăn nói, ứng biến linh hoạt khi tham gia livestream, Ưu tiên ứng viên có khả năng hoặc có kinh nghiệm livestream.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, và chịu áp lực công việc.
Có khả năng tự sắp xếp và tổ chức công việc, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến và phát triển lâu dài, sếp có tầm nhìn, đồng nghiệp dễ mến
Được tham gia miễn phí các khóa học đào tạo để nâng cao kĩ năng và trình độ
Được tham gia đầy đủ các hoạt động team building của phòng ban, công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lễ tết, sinh nhật...
Thời gian làm việc: sáng 8h00-12h00, chiều 13h15-17h15, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
