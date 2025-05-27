Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Doanh Hoàng Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 368A Trần Hưng Đạo, KP. Bình Minh 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dựng video quảng cáo sản phẩm, chương trình khuyến mãi, video viral, review nệm, testimonial khách hàng, v.v.

Biên tập, chỉnh sửa và hoàn thiện video từ các nguồn quay có sẵn hoặc từ stock video.\\

Quay video dựa trên kịch bản từ team content.

Hỗ trợ team chụp ảnh sản phẩm

Thêm hiệu ứng, nhạc nền, text động, voice-over để tăng tính hấp dẫn và truyền tải tốt thông điệp.

Hỗ trợ lên ý tưởng, phối hợp góp ý kịch bản cho các video trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube.

Tối ưu định dạng và dung lượng video phù hợp với từng nền tảng đăng tải.

Làm việc phối hợp với team content, thiết kế và digital để đảm bảo nội dung đồng bộ và đúng chiến dịch.

Lưu trữ, sắp xếp file video trên Drive công ty.

Tham gia quay video, chụp ảnh cho hoạt động khai trương và event của công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực dựng video, ưu tiên từng làm trong lĩnh vực bán lẻ, nội thất, tiêu dùng.

Thành thạo các phần mềm dựng video như Adobe Premiere, CapCut Pro

Có khả năng chỉnh màu, chèn hiệu ứng, xử lý âm thanh cơ bản.

Biết quay video là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo, yêu thích sáng tạo nội dung video ngắn.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dựng video cho TikTok, YouTube Shorts.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Doanh Hoàng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương cứng + thưởng KPI).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội sáng tạo.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ hội học hỏi và thăng tiến trong lĩnh vực Digital.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Doanh Hoàng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin