Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, CT3, Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực tiếp giảng dạy các lớp của trung tâm, tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng giảng dạy

Hỗ trợ soạn giáo trình cho các lớp: Bài giảng, hệ thống phiếu, bài test,…

Hỗ trợ kiểm tra đầu vào và xếp lớp cho học sinh

Chủ động liên hệ với phụ huynh học sinh để trao đổi về tình hình học tập của học sinh, đưa ra các phương pháp cho hs nếu cần thiết

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức Tiếng Anh tốt, có IELTS 7.0 trở lên

Có kỹ năng sư phạm

Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu trẻ, có khả năng hoạt náo các hoạt động của lớp học

Có khả năng bao quát và làm việc chi tiết

Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9.000.000đ - 12.000.000đ + thưởng

Được làm trong môi trường vui vẻ, hòa đồng, sếp dễ tính

Được hưởng các ngày lễ tết, sinh nhật,…

Hưởng các chế độ như BHXH, nghỉ phép.. theo quy định của nhà nước

Phụ cấp thẻ xe hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin