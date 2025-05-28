Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, CT3, Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Trực tiếp giảng dạy các lớp của trung tâm, tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng giảng dạy
Hỗ trợ soạn giáo trình cho các lớp: Bài giảng, hệ thống phiếu, bài test,…
Hỗ trợ kiểm tra đầu vào và xếp lớp cho học sinh
Chủ động liên hệ với phụ huynh học sinh để trao đổi về tình hình học tập của học sinh, đưa ra các phương pháp cho hs nếu cần thiết
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức Tiếng Anh tốt, có IELTS 7.0 trở lên
Có kỹ năng sư phạm
Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu trẻ, có khả năng hoạt náo các hoạt động của lớp học
Có khả năng bao quát và làm việc chi tiết
Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 9.000.000đ - 12.000.000đ + thưởng
Được làm trong môi trường vui vẻ, hòa đồng, sếp dễ tính
Được hưởng các ngày lễ tết, sinh nhật,…
Hưởng các chế độ như BHXH, nghỉ phép.. theo quy định của nhà nước
Phụ cấp thẻ xe hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree
