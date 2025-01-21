Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Cần Thơ thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Cần Thơ thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Techcombank

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Techcombank

Mức lương
1,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Cần Thơ, Vietnam, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

Mục tiêu
Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:
- Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp Gold PRM củaTrung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên trong từng thời kỳ, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và Dịch vụNgân hàng Ưu tiên (“DVNHƯT”)
- Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính cá nhân trên danh mục KH để phát triển giá trị and thực hiện các chỉtiêu kinh doanh
- Quản lý mối quan hệ and xây dựng/ phát triển quan hệ với các khách hàng
Trách nhiệm chính
1. KHÁCH HÀNG: CUNG CẤP GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
- Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng để hiểu mục tiêu tài chính toàn diện của khách hàng dựa trên am hiểu khách hàng cá nhân, am hiểu phân khúc và tiểu phân khúc và am hiểu danh mục
- Phân tích các sản phẩm/ dịch vụ KH đang sử dụng, các chỉ số tài chính khách hàng để đánh giá được sứckhỏe tài chính của khách hàng
- Chăm sóc giao dịch, tư vấn giải pháp, đề xuất các sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng ưu tiên phù hợp với mục tiêu và nhu cầu tài chính và phong cách sống của khách hàng

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Liên Hệ Công Ty

Techcombank

Techcombank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

