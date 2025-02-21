Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Dihk Service GmbH làm việc tại Quốc tế thu nhập Từ 2,000 USD

­Dự án Hand in Hand for International Talents do Bộ Kinh tế Đức tài trợ mang đến cơ hội làm việc tại Đức cho người lao động Việt Nam. Dự án Hand in Hand for International Talents do Trung tâm Lao động ngoài nước COLAB phối hợp với DIHK Service GmbH, trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Cơ quan Lao động Liên bang Đức.

Chúng tôi tìm kiếm Chuyên viên Dịch vụ Nhà hàng Khách sạn / Dịch vụ ăn uống cho các nhà hàng, khách sạn, resort tại Đức.

**Công việc:

­- Làm việc tại một nhà hàng, khách sạn, hay resort tại Đức

- Tiếp đón khách một cách cởi mở, thân thiện

- Nhận đặt món và phục vụ đồ ăn thức uống

**Quyền lợi:

- Mức lương khởi điểm 2000 Euro (trước thuế)

- Kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng tại Đức

- Chất lượng việc làm được đảm bảo bởi Cục Việc làm Liên bang Đức

- Miễn phí tham gia