Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD

Công ty Viettel Burundi – Công ty con của Tập đoàn Viettel tại Cộng hoà Burundi

Vị trí: Chuyên viên Lập trình

Địa điểm làm việc: Bujumbura, Burundi

Mức lương: Up to 60 triệu VNĐ/tháng

Mô tả công việc

- Phát triển sản phẩm của đơn vị (Java, Spring Boot, Python), đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ yêu cầu kỹ thuật, xây dựng kiến trúc hệ thống và tích hợp dữ liệu.

- Tham gia viết unit test, kiểm thử chức năng và xử lý lỗi trong quá trình triển khai.

- Deploy code trên server test và production.

- Giám sát, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và tối ưu hiệu năng.

- Nghiên cứu, đề xuất cải tiến kiến trúc, công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa xử lý dữ liệu lớn.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.