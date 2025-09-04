Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Đến 2,500 USD
Công ty Viettel Burundi – Công ty con của Tập đoàn Viettel tại Cộng hoà Burundi
Vị trí: Chuyên viên Lập trình
Địa điểm làm việc: Bujumbura, Burundi
Mức lương: Up to 60 triệu VNĐ/tháng
Mô tả công việc
- Phát triển sản phẩm của đơn vị (Java, Spring Boot, Python), đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ yêu cầu kỹ thuật, xây dựng kiến trúc hệ thống và tích hợp dữ liệu.
- Tham gia viết unit test, kiểm thử chức năng và xử lý lỗi trong quá trình triển khai.
- Deploy code trên server test và production.
- Giám sát, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và tối ưu hiệu năng.
- Nghiên cứu, đề xuất cải tiến kiến trúc, công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa xử lý dữ liệu lớn.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Đến 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI