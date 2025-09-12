Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Mức lương Từ 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

- Duy trì và phát triển mối quan hệ đã có với khách hàng hiện hữu đang có giao dịch với VILC.

- Khai thác mở rộng khách hàng mới.

- Thẩm định và lập báo cáo đề xuất tín dụng trong phạm vi được phân công.

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra rà soát, tái thẩm định khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Marketing …

- Có kiến thức cơ bản về Tài chính – Ngân hàng.

- Trung thực, chủ động, chịu được áp lực trong công việc

- Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và giải quyết vấn đề tốt

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

QUYỀN LỢI

QUYỀN LỢI

Cách Thức Ứng Tuyển

