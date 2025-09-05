Giới thiệu Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi

Năm 2006, Viettel quyết định mở rộng kinh doanh ra nước ngoài với mục tiêu tìm kiếm thị trường tiềm năng. Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (nay là Tổng Công ty Đầu tư quốc tế Viettel) được thành lập tháng 10 năm 2006 với tầm nhìn và sứ mệnh đưa Viettel trở thành tập đoàn viễn thông lớn mạnh tầm quốc tế. Hiện tại, Viettel Global là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có sự hiện diện tại 10 quốc gia trên khắp Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ với tổng dân số hơn