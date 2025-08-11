Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P504, tầng 5, toà nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Inhouse (70%)

Gắn kết khách hàng cũ. Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới đối với các chương trình đào tạo doanh nghiệp;

Lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu từ các khách hàng doanh nghiệp quan tâm để tư vấn, hỗ trợ và thiết kế chương trình phù hợp dành cho khách hàng;

Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, hợp đồng, công nợ và các thủ tục liên quan tới chương trình đào tạo doanh nghiệp;

Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ phận khác để chuẩn bị và tổ chức chương trình cho khách hàng một cách hiệu quả và thành công;

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng đang chăm sóc lên CRM;

Là đầu mối làm việc với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng xuyên suốt hành trình trước, trong và sau chương trình; quản lý việc thực hiện cải tiến trải nghiệm và nâng cao hiệu quả của các chương trình đào tạo doanh nghiệp;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trợ lý dự án (30%)

Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, hợp đồng, công nợ và các thủ tục liên quan tới dự án..;

Hỗ trợ và thực hiện theo điều phối của Quản lý dự án thực hiện các công việc để triển khai dự án cho khách hàng một cách hiệu quả và thành công;

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Account Manager, Tư vấn bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng đào tạo, tư vấn, làm việc tại các agency hoặc Sales B2B;

Thành thạo kỹ năng văn phòng với Office 365. Có khả năng đa nhiệm và sẵn sàng đa nhiệm là bắt buộc;

Có tư duy mục tiêu và tổng thể nhưng có thể làm việc chi tiết, có khả năng bao quát và tổng hợp thông tin, Kỹ năng đàm phán và thuyết phục;

Yêu thích việc phục vụ khách hàng; có tư duy dịch vụ và tư duy hướng tới con người (thích lắng nghe, thích nói chuyện, luôn sẵn sàng hỗ trợ và mong muốn được giúp đỡ người khác);

Tinh thần "phải làm được" (“can do”) với tư duy tích cực, tập trung vào giải pháp để giải quyết mục tiêu. Có tinh thần trách nhiệm, làm tới cùng và chịu được áp lực;

Cẩn thận, chủ động, cầu thị và ham học hỏi, không ngại khó và luôn đặt tiêu chuẩn cao.

Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh dựa trên năng lực, review performance hàng năm, các khoản thưởng hiệu suất và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Được làm việc thường xuyên và học hỏi từ các đối tác, khách hàng thuộc cấp C-level và Quản lý của các Công ty với nhiều quy mô khác nhau, và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực liên quan đến Quản trị Trải nghiệm khách hàng.

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và văn hóa của công ty. Nhiều cơ hội phát triển bản thân, có lộ trình phát triển, thỏa sức sáng tạo và thể hiện năng lực. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, cởi mở, nhân văn và tập trung vào con người.

Trà, cafe và đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng .

Các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH..), nghỉ phép và tăng phép theo thâm niên, teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, tiệc cuối năm, ...

