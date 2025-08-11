Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P504, tầng 5, toà nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Inhouse (70%)
Gắn kết khách hàng cũ. Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới đối với các chương trình đào tạo doanh nghiệp;
Lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu từ các khách hàng doanh nghiệp quan tâm để tư vấn, hỗ trợ và thiết kế chương trình phù hợp dành cho khách hàng;
Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, hợp đồng, công nợ và các thủ tục liên quan tới chương trình đào tạo doanh nghiệp;
Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ phận khác để chuẩn bị và tổ chức chương trình cho khách hàng một cách hiệu quả và thành công;
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng đang chăm sóc lên CRM;
Là đầu mối làm việc với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng xuyên suốt hành trình trước, trong và sau chương trình; quản lý việc thực hiện cải tiến trải nghiệm và nâng cao hiệu quả của các chương trình đào tạo doanh nghiệp;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Trợ lý dự án (30%)
Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, hợp đồng, công nợ và các thủ tục liên quan tới dự án..;
Hỗ trợ và thực hiện theo điều phối của Quản lý dự án thực hiện các công việc để triển khai dự án cho khách hàng một cách hiệu quả và thành công;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mục đích cho mọi điều chúng tôi làm:
Giá trị cốt lõi của chúng tôi :
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Account Manager, Tư vấn bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng đào tạo, tư vấn, làm việc tại các agency hoặc Sales B2B;
Thành thạo kỹ năng văn phòng với Office 365. Có khả năng đa nhiệm và sẵn sàng đa nhiệm là bắt buộc;
Có tư duy mục tiêu và tổng thể nhưng có thể làm việc chi tiết, có khả năng bao quát và tổng hợp thông tin, Kỹ năng đàm phán và thuyết phục;
Yêu thích việc phục vụ khách hàng; có tư duy dịch vụ và tư duy hướng tới con người (thích lắng nghe, thích nói chuyện, luôn sẵn sàng hỗ trợ và mong muốn được giúp đỡ người khác);
Tinh thần "phải làm được" (“can do”) với tư duy tích cực, tập trung vào giải pháp để giải quyết mục tiêu. Có tinh thần trách nhiệm, làm tới cùng và chịu được áp lực;
Cẩn thận, chủ động, cầu thị và ham học hỏi, không ngại khó và luôn đặt tiêu chuẩn cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh dựa trên năng lực, review performance hàng năm, các khoản thưởng hiệu suất và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
Được làm việc thường xuyên và học hỏi từ các đối tác, khách hàng thuộc cấp C-level và Quản lý của các Công ty với nhiều quy mô khác nhau, và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực liên quan đến Quản trị Trải nghiệm khách hàng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và văn hóa của công ty. Nhiều cơ hội phát triển bản thân, có lộ trình phát triển, thỏa sức sáng tạo và thể hiện năng lực. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, cởi mở, nhân văn và tập trung vào con người.
Trà, cafe và đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng .
Các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH..), nghỉ phép và tăng phép theo thâm niên, teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, tiệc cuối năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngõ 116, đường Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

