Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích của vị trí

• Thực hiện vận hành các quỹ đại chúng và quỹ khác do Công Ty quản lý nhằm đảm bảo lệnh giao dịch của toàn bộ các khách hàng được phân bổ đúng và đảm bảo hoạt động vận hành của Quỹ tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật, điều lệ quỹ, bản cáo bạch, và sổ tay định giá.

• Thực hiện công việc phân phối chứng chỉ quỹ nhằm đảo bảo cho yêu cầu giao dịch của khách hàng được thực hiện thông suốt, kịp thời và chính xác.

• Vận hành hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến, thực hiện soạn thảo nội dung để phát triển chức năng hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến nhằm đảm bảo hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến hoạt động thông suốt, không có lỗi hệ thống, và ngày càng được cải thiện.

• Hỗ trợ Giám đốc Nghiệp Vụ Quỹ thực hiện các bước kiểm soát công việc chung của bộ phận và đào tạo nghiệp vụ cho bộ phận.

Mô tả công việc

• Thực hiện chuẩn bị hồ sơ thành lập Quỹ và chào bán sản phẩm nhằm đảm bảo Quỹ được nộp hồ sơ đúng mục tiêu của Ban Giám Đốc đề ra và Quỹ vận hành hiệu quả khi đi vào hoạt động.

• Vận hành các quỹ đại chúng đang hoạt động nhằm đảm bảo lệnh giao dịch của toàn bộ các khách hàng được phân bổ đúng, kịp thời và đảm bảo hoạt động vận hành của Quỹ tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật, điều lệ quỹ, bản cáo bạch, và sổ tay định giá.