Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng Full-time và Part-time
Lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các kênh online/offline phù hợp
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
Thông báo kết quả cho ứng viên: Gửi thư mời nhận việc hoặc thư từ chối
Làm offer, Hợp đồng thử việc cho nhân viên mới
Hỗ trợ onboarding cho nhân viên mới
Làm báo cáo tuyển dụng hàng tháng
Scan giấy tờ, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân viên
Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm
Soạn thảo hợp đồng thử việc, HĐLĐ, hợp đồng với các đối tác
Chuẩn bị các hồ sơ nhân viên y tế để nộp sở
Hỗ trợ xây dựng KPI, đánh giá hiệu suất công việc hàng năm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng Nhân sự ngành Y tế.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo trình độ và kinh nghiệm làm việc
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty
Bữa ăn ngon miệng miễn phí tại Canteen phòng khám
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

