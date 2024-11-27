Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng Full-time và Part-time

Lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các kênh online/offline phù hợp

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn

Thông báo kết quả cho ứng viên: Gửi thư mời nhận việc hoặc thư từ chối

Làm offer, Hợp đồng thử việc cho nhân viên mới

Hỗ trợ onboarding cho nhân viên mới

Làm báo cáo tuyển dụng hàng tháng

Scan giấy tờ, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân viên

Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm

Soạn thảo hợp đồng thử việc, HĐLĐ, hợp đồng với các đối tác

Chuẩn bị các hồ sơ nhân viên y tế để nộp sở

Hỗ trợ xây dựng KPI, đánh giá hiệu suất công việc hàng năm

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng Nhân sự ngành Y tế.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo trình độ và kinh nghiệm làm việc

Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn

Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty

Bữa ăn ngon miệng miễn phí tại Canteen phòng khám

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin