Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hà Nội: Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng Full-time và Part-time
Lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các kênh online/offline phù hợp
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
Thông báo kết quả cho ứng viên: Gửi thư mời nhận việc hoặc thư từ chối
Làm offer, Hợp đồng thử việc cho nhân viên mới
Hỗ trợ onboarding cho nhân viên mới
Làm báo cáo tuyển dụng hàng tháng
Scan giấy tờ, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân viên
Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm
Soạn thảo hợp đồng thử việc, HĐLĐ, hợp đồng với các đối tác
Chuẩn bị các hồ sơ nhân viên y tế để nộp sở
Hỗ trợ xây dựng KPI, đánh giá hiệu suất công việc hàng năm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng Nhân sự ngành Y tế.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty
Bữa ăn ngon miệng miễn phí tại Canteen phòng khám
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
