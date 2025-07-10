Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu

Mức lương 20 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng, giám sát tuyển chọn ứng viên.

Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo.

Thực hiện quy trình, quy định, quy chế phù hợp với cơ cấu Công ty và xử lý quan hệ lao động.

Quản lý chấm công, tính lương, nghỉ phép và quy trình thanh toán lương.

Quản lý và thực hiện nghiệp vụ BHXH và thuế TNCN khi phát sinh và báo cáo định kì.

Kiểm soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, phối hợp Trưởng bộ phận các phòng ban theo dõi kết quả thực hiện.

Xây dựng, triển khai chính sách lương/thưởng/phúc lợi cạnh tranh và phù hợp.

Là cầu nối giữa Ban Tổng Giám đốc với Người lao động: năm rõ, hiểu được tâm tư/nguyện vọng; tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các quyết định về nhân sự.

Quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Quản lý nguồn tài sản/cơ sở vật chất/chi phí hành chính quản trị.

Báo cáo đến Tổng Giám đốc và hỗ trợ việc ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty.

Các công việc khác liên quan đến vị trí công việc này theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

5 kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự hoặc Giám đốc Nhân sự.

Có kinh nghiệm làm việc với con người, nắm bắt, hiểu rõ tâm lý và hành vi của con người là một lợi thế.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.

Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, đàm phán, thuyết phục xuất sắc.

Kiến thức am hiểu chuyên sâu về luật lao động và các kinh nghiệm thực tế áp dụng cho quản trị Nhân sự tốt

Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đề xuất các cải tiến trong công việc và tổ chức.

-Được quyền yêu cầu các bộ phận khác cung cấp thông tin phục vụ công việc kế toán.

-Được tham gia xây dựng các chính sách, quy chế kế toán nội bộ.

-Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

-Thưởng hiệu suất, lương tháng 13, phụ cấp trách nhiệm.

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ phát triển chuyên môn.

-Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Kế toán trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG

