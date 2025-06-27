Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Tổ chức việc lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách cho Chi nhánh
• Quản lý, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh
• Quản lý, tổ chức thực hiện và điều hành kinh doanh, việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ khách hàng tại chi nhánh
• Quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế toán, ngân quỹ
• Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ
• Quản lý và phát triển nhân viên
• Quản lý, phát triển các mối quan hệ xã hội trên địa bàn
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc và HĐQT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế
Kiến thức:
• Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về kinh tế, về hoạt động Ngân hàng thương mại và hiểu biết sâu về các ngành kinh tế;
Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
