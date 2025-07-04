Tuyển Trưởng phòng nhân sự Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Equest Education Group
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP Huế
1. Quản trị nhân sự
Tuổi từ 30 trở lên đến dưới 50 tuổi;
Tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên ứng viên chuyên ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, Luật.
Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương từ 3 năm trở lên; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt quản lý nhân sự tại các trường Cao đẳng, Đại học;
Hiểu biết Luật Lao động, Thuế TNCN, chuyên môn nhân sự và quản trị hành chính;
Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, giao tiếp tốt Tiếng Anh tốt;
Có đủ sức khỏe để công tác;
Có khả năng kế hoạch, sắp xếp công việc và chịu được áp lực công việc;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc.
Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, mức thu nhập xứng đáng với năng lực , xem xét nâng lương hàng năm. Chế độ thưởng theo quy chế nhà trường;
Được hưởng các chế độ, chính sách dành cho người lao động theo quy định của Trường/công ty và của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…);
Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân;
Được tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn. Được hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn;
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
