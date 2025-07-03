Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Giới tính: Nữ.
Năm sinh: 1982 - 1992
Có kinh nghiệm từ 5 năm vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý và điều hành. Tư duy rõ ràng, hiện đại.
Tinh thần làm việc quyết liệt.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực. (25 - 30 triệu)
2. Được thưởng lương tháng 13.
3. Hưởng chế độ phép năm.
4. Xét khen thưởng thành tích cuối năm.
5. Thưởng đột xuất nếu có thành tích tốt…
6. Tham gia chương trình GWP(Great Work Place) inside, Outside, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
