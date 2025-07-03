Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ.
Năm sinh: 1982 - 1992
Có kinh nghiệm từ 5 năm vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý và điều hành. Tư duy rõ ràng, hiện đại.
Tinh thần làm việc quyết liệt.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực. (25 - 30 triệu)
2. Được thưởng lương tháng 13.
3. Hưởng chế độ phép năm.
4. Xét khen thưởng thành tích cuối năm.
5. Thưởng đột xuất nếu có thành tích tốt…
6. Tham gia chương trình GWP(Great Work Place) inside, Outside, du lịch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56-57 Đường 23 Khu Đô Thị TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

