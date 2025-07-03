Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH BÁCH QUỲNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 311L38 Đường H, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty.

Tuyển dụng các vị trí khác nhau trong công ty, từ nhân viên đến quản lý, đảm bảo chất lượng ứng viên.

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến ký hợp đồng lao động.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các trường đại học, trung tâm đào tạo và các nguồn tuyển dụng khác.

Phát triển và cập nhật các quy trình tuyển dụng, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến lược tuyển dụng, đề xuất các giải pháp cải tiến.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ.

Quản lý và hướng dẫn các thành viên trong nhóm tuyển dụng.

Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng và các chỉ tiêu liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt trong các công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc xuất nhập khẩu.

Có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng đa dạng các vị trí, từ nhân viên đến quản lý.

Thành thạo các kỹ năng tuyển dụng, bao gồm: viết bài đăng tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường lao động và các nguồn tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm và quản lý ứng viên trực tuyến.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BÁCH QUỲNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Tham gia các hoạt động teambuilding và các chương trình văn hóa, thể thao của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH QUỲNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.