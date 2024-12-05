Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Picenza Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5 toà nhà Picenza - 20 Cát Linh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Mô tả Công việc

1. Tham mưu cho Lãnh đạo và Trưởng ban Đầu tư/ Trưởng ban BĐS lập hồ sơ pháp lý Dự án theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý dự án của công ty từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, nghiệm thu, bàn giao dự án, cụ thể:

- Xin thông tin quy hoạch;

- Xin phê duyệt quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch;

- Xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Xin giao đất/thuê đất/đấu giá đất và tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho dự án;

- Thỏa thuận PCCC;

- Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Xin phê duyệt đánh giá tác động môi trường;

- Xin cấp phép xây dựng;

- Xin đấu nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông cho dự án;

- Các thủ tục bàn giao dự án.

3. Tham gia công tác nghiên cứu đánh giá dự án mới: Nghiên cứu hồ sơ pháp lý các dự án (liên quan lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng ...); đánh giá cơ hội đầu tư và tham mưu đề xuất phương án triển khai dự án đầu tư.

4. Là đầu mối làm việc với các Sở/Ban/Ngành có thẩm quyền để thực hiện giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến quá trình phát triển Dự án. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty và Trưởng Ban đầu tư.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Giới tính: Nam, tuổi từ 35 đến 45 tuổi.

2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Luật/ Kỹ sư Kinh tế Xây dựng/ Kỹ sư Xây dựng.

3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực pháp lý dự án, lĩnh vực xây dựng và bất động sản tại các Công ty/ Tập đoàn bất động sản. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Nhà nước.

4. Hiểu biết: Nắm rõ luật và các Quy định hiện hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

5. Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng. Có kỹ năng báo cáo, thuyết trình.

6. Chịu được áp lực công việc, có đức tính cẩn trọng, nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng đi công tác khi được giao nhiệm vụ.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Picenza Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Picenza Việt Nam

