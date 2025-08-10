Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm rà soát tính pháp lý của dự thảo văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu của Công ty trước khi ký kết và ban hành;

Định kỳ kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành về hoạt động nghiệp vụ, hoạt động chung của Công ty để đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật;

Làm đầu mối hỗ trợ, tư vấn và phối hợp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Công ty với đối tác, trong nội bộ Công ty đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện các công tác pháp chế hỗ trợ các đơn vị về mặt pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm hướng dẫn theo quy định của Pháp luật;

Hỗ trợ các cán bộ khác thực hiện công việc khi có yêu cầu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành luật;

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, quản lý quỹ;

Ưu tiên các ứng viên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán của UBCKNN;

Có kinh nghiệm thực hiện các hồ sơ nghiệp vụ liên quan đến tư vấn tài chính Doanh nghiệp như hồ sơ đại chúng, niêm yết chứng khoán, tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa, phát hành chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, M&A…

Có kiến thức về tài chính, chứng khoán, hệ thống sản phẩm nghiệp vụ nguồn; nắm vững các quy định và hoạt động Chứng khoán.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ thứ 7, Chủ nhật)

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng hàng năm theo hiệu quả kinh doanh.

Được mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe, nghỉ mát, và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Được cử tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.