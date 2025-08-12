Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học luật – Đại học luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm:
● Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các văn phòng, công ty luật và/ hoặc các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại.
● Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc là một lợi thế.
Kiến thức chuyên môn và kỹ năng:
● Am hiểu luật doanh nghiệp, luật thương mại, …
● Tư duy pháp lý sắc bén, khả năng phân tích vấn đề, đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp phù hợp.
● Khả năng giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt tốt.
● Khả năng viết và ngôn ngữ tốt.
● Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:
Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Leader, Manager, ...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Xét tăng lương/ thăng chức hàng năm.
Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga, ...
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/ năm.
Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Anh/ Tiếng Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

