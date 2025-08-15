Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
- Hà Nội: 110 Phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Báo cáo cho: Giám đốc Công ty
Địa điểm làm việc: Văn phòng Hilions Asia – Hà Nội
Thời gian làm việc: Full-time
I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Hỗ trợ pháp lý chuyên sâu trong hoạt động tuyển dụng và đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Châu Âu; đảm bảo hồ sơ lao động và hồ sơ pháp lý đúng luật; nghiên cứu và cập nhật quy định pháp luật các nước để phục vụ phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Pháp lý khách hàng & hồ sơ visa
• Tư vấn pháp lý cho ứng viên về quyền, nghĩa vụ, quy trình xin visa và giấy phép lao động.
• Soạn thảo, kiểm tra các loại hợp đồng dịch vụ, đơn đăng ký, giấy ủy quyền, cam kết,... đảm bảo đúng pháp luật.
• Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin visa, kiểm tra tính hợp lệ trước khi nộp.
• Làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán, đơn vị dịch vụ visa để theo dõi tiến trình hồ sơ.
• Phối hợp với bộ phận Operations và Finance để đảm bảo hồ sơ hợp lệ trước lịch bay.
2. Quản lý pháp chế nội bộ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI