Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần giáo dục CAN English làm việc tại Nam Định thu nhập Từ 55 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục CAN English
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty cổ phần giáo dục CAN English

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty cổ phần giáo dục CAN English

Mức lương
Từ 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Số 39 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, TP Nam Định

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 55 Triệu

- TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG QUA TELESALES, MẠNG XÃ HỘI ...
- THAM GIA TỔ CHỨC SỰ KIỆN THU HÚT HỌC VIÊN
- TƯ VẤN SẢN PHẨM KHÓA HỌC PHÙ HỢP & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ CHỐT SỐ
- THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ (BÁO CÁO, ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC/ KIỂM TRA ĐẦU VÀO ...)

Với Mức Lương Từ 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có giọng nói dễ nghe
- Có kinh nghiệm về Telesales là 1 lợi thế
- Tốt nghiệp Trung cấp, từ 23t - 32t

Tại Công ty cổ phần giáo dục CAN English Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-12tr
- Lương Doanh thu + thưởng nóng..
- Được cấp data nóng từ marketing.
- Hỗ trợ trang, thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục CAN English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục CAN English

Công ty cổ phần giáo dục CAN English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 39 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

