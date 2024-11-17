Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần giáo dục CAN English làm việc tại Nam Định thu nhập Từ 55 Triệu

Mức lương Từ 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Số 39 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, TP Nam Định

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 55 Triệu

- TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG QUA TELESALES, MẠNG XÃ HỘI ...

- THAM GIA TỔ CHỨC SỰ KIỆN THU HÚT HỌC VIÊN

- TƯ VẤN SẢN PHẨM KHÓA HỌC PHÙ HỢP & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ CHỐT SỐ

- THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ (BÁO CÁO, ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC/ KIỂM TRA ĐẦU VÀO ...)

Với Mức Lương Từ 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có giọng nói dễ nghe

- Có kinh nghiệm về Telesales là 1 lợi thế

- Tốt nghiệp Trung cấp, từ 23t - 32t

Tại Công ty cổ phần giáo dục CAN English Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-12tr

- Lương Doanh thu + thưởng nóng..

- Được cấp data nóng từ marketing.

- Hỗ trợ trang, thiết bị làm việc.

