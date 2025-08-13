Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Navigos Search

Trưởng phòng hành chính

Mức lương
2 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Khu công nghiệp Mỹ Xá, TP. Nam Định, Thành phố Nam Định

• Quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính – nhân sự của nhà máy: tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, đánh giá hiệu suất, phúc lợi, quan hệ lao động và hành chính văn nphòng.
• Xây dựng và cải tiến quy trình, chính sách nhân sự phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển của công ty.
• Là đầu mối làm việc với các cơ quan nhà nước, ban ngành địa phương liên quan đến lao động, bảo hiểm, PCCC, môi trường, an ninh trật tự,...
• Hỗ trợ quản lý người nước ngoài: giấy phép lao động, thẻ tạm trú, nhà ở, phiên dịch các cuộc họp nội bộ,...
• Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan đến nhân sự – hành chính cho cấp trên.
• Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự thuộc bộ phận HCNS.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan: Quản trị nhân lực, Hành chính, Kinh tế, Ngôn ngữ Trung,...
• Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng, có thể làm việc và báo cáo trực tiếp cho quản lý người Trung Quốc.
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất, trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý HCNS.
• Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
• Hiểu biết tốt về luật lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp lý liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tư duy logic và quản lý đội nhóm tốt.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

