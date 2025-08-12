Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Thửa 239, Km số 6, Đại Lộ Thiên Trường, phường Hưng Lộc, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân công, giám sát & đánh giá nhân viên phòng Quan hệ khách hàng.
• Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động DCRC (gọi điện, CSKH, lịch hẹn, dữ liệu khách hàng...).
• Đảm bảo cập nhật thông tin khách hàng, xử lý khiếu nại nhanh chóng, đảm bảo tỷ lệ khách hàng đặt hẹn từ các cuộc gọi,…
• Lập & gửi báo cáo định kỳ cho Ford VN: báo cáo hoạt động xưởng, CVP, phản hồi, điểm bất thường...
• Chịu trách nhiệm điểm BOC, điểm CS, giám sát quy trình Quality Care.
• Triển khai các hoạt động marketing thúc đẩy thương hiệu, doanh số dịch vụ và bán hàng
• Thực hiện gọi điện CS khách hàng mua xe, gọi theo calling list.
• Hỗ trợ các chương trình nội bộ, khuyến mại bán hàng – dịch vụ – hành chính.
• Phối hợp với Ford VN và các đại lý khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành xã hội, kinh tế.
• Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, xử lý khiếu nại tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng, báo cáo PowerPoint.
• Chủ động, nhiệt huyết, sáng tạo, làm việc độc lập.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng kinh doanh, tháng 13, Lễ Tết
• Miễn phí ăn trưa, đồng phục miễn phí
• Khám sức khoẻ định kỳ, du xuân, nghỉ mát, teambuilding định kỳ
• Bảo hiểm theo Luật Lao động
• Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
• Thu nhập không giới hạn theo năng lực: Lương + Thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa 239, Km số 6, Đại Lộ Thiên Trường, phường Hưng Lộc, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

