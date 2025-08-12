Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân công, giám sát & đánh giá nhân viên phòng Quan hệ khách hàng.

• Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động DCRC (gọi điện, CSKH, lịch hẹn, dữ liệu khách hàng...).

• Đảm bảo cập nhật thông tin khách hàng, xử lý khiếu nại nhanh chóng, đảm bảo tỷ lệ khách hàng đặt hẹn từ các cuộc gọi,…

• Lập & gửi báo cáo định kỳ cho Ford VN: báo cáo hoạt động xưởng, CVP, phản hồi, điểm bất thường...

• Chịu trách nhiệm điểm BOC, điểm CS, giám sát quy trình Quality Care.

• Triển khai các hoạt động marketing thúc đẩy thương hiệu, doanh số dịch vụ và bán hàng

• Thực hiện gọi điện CS khách hàng mua xe, gọi theo calling list.

• Hỗ trợ các chương trình nội bộ, khuyến mại bán hàng – dịch vụ – hành chính.

• Phối hợp với Ford VN và các đại lý khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành xã hội, kinh tế.

• Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, xử lý khiếu nại tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng, báo cáo PowerPoint.

• Chủ động, nhiệt huyết, sáng tạo, làm việc độc lập.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng kinh doanh, tháng 13, Lễ Tết

• Miễn phí ăn trưa, đồng phục miễn phí

• Khám sức khoẻ định kỳ, du xuân, nghỉ mát, teambuilding định kỳ

• Bảo hiểm theo Luật Lao động

• Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

• Thu nhập không giới hạn theo năng lực: Lương + Thưởng KPI

