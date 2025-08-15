Tuyển Giám đốc kinh doanh Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu

Mô tả chung về vị trí : Giám đốc Kinh doanh chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, quản lý đội ngũ, phát triển thị trường và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác; đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của công ty được hoàn thành, bao gồm doanh số, lợi nhuận và thị phần.

Nhiệm vụ và Nội dung công việc chính:

• Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh:

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định các cơ hội kinh doanh mới.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn, bao gồm mục tiêu, phương hướng và các giải pháp thực hiện.

- Đề xuất và triển khai các chiến dịch marketing, bán hàng, và chăm sóc khách hàng.

• Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh, bao gồm cả đội ngũ bán hàng và các cấp quản lý.

- Xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả, tạo động lực và duy trì tinh thần làm việc tích cực cho nhân viên.

- Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đưa ra các biện pháp cải thiện.

• Quản lý hoạt động kinh doanh:

- Quản lý các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, và các hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.