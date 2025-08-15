Tuyển Giám đốc kinh doanh Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu

Bateco Vietnam., JSC
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Bateco Vietnam., JSC

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Bateco Vietnam., JSC

Mức lương
40 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, Phú Diễn, Hà Nội, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 80 Triệu

Mô tả chung về vị trí : Giám đốc Kinh doanh chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, quản lý đội ngũ, phát triển thị trường và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác; đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của công ty được hoàn thành, bao gồm doanh số, lợi nhuận và thị phần.
Nhiệm vụ và Nội dung công việc chính:
• Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh:
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định các cơ hội kinh doanh mới.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn, bao gồm mục tiêu, phương hướng và các giải pháp thực hiện.
- Đề xuất và triển khai các chiến dịch marketing, bán hàng, và chăm sóc khách hàng.
• Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh, bao gồm cả đội ngũ bán hàng và các cấp quản lý.
- Xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả, tạo động lực và duy trì tinh thần làm việc tích cực cho nhân viên.
- Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đưa ra các biện pháp cải thiện.
• Quản lý hoạt động kinh doanh:
- Quản lý các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, và các hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 40 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bateco Vietnam., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bateco Vietnam., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bateco Vietnam., JSC

Bateco Vietnam., JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

