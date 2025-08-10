Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Mỹ Trung, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, quản lý và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, công tác của cấp trên.
Soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, biên bản họp và thư từ theo yêu cầu.
Thay mặt cấp trên liên hệ, làm việc với các bộ phận nội bộ hoặc đối tác khi được ủy quyền.
Theo dõi và cập nhật tiến độ các công việc được giao cho các phòng ban.
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hòa đồng, chủ động trong công việc.
Tiếng anh tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
Biết tiếng trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Trợ cấp xăng xe, con nhỏ, thưởng tháng 13.
Môi trường làm việc năng động, hài hòa, thân thiện.
Các phúc lợi khác theo luật và theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE

CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường 10, Lô D5&6 bản đồ quy hoạch chia lô, khu công nghiệp Mỹ Trung, Xã Mỹ Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

