Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Mỹ Trung, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, quản lý và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, công tác của cấp trên.

Soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, biên bản họp và thư từ theo yêu cầu.

Thay mặt cấp trên liên hệ, làm việc với các bộ phận nội bộ hoặc đối tác khi được ủy quyền.

Theo dõi và cập nhật tiến độ các công việc được giao cho các phòng ban.

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hòa đồng, chủ động trong công việc.

Tiếng anh tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Biết tiếng trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Trợ cấp xăng xe, con nhỏ, thưởng tháng 13.

Môi trường làm việc năng động, hài hòa, thân thiện.

Các phúc lợi khác theo luật và theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin