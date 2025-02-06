Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 60 Triệu

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 60 Triệu

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Chuyên viên xử lý nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương
15 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 15 - 60 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận/xử lý các khoản vay được cấp có thẩm quyền phân công bằng các biện pháp xử lý nợ theo quy định ủa VPBank và Pháp Luật, đảm bảo thu hồi nợ thành công về cho VPBank:
1. Tiếp nhận, quản lý thông tin/hồ sơ vay của các khách hàng được phân công đang có nợ xấu tại VPBank để xử lý:
Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, thông tin khoản vay được phân về từ phòng Kế hoạch tổng hợp;
Thu thập hồ sơ, thực hiện các phương thức tác nghiệp (gọi điện thoại, làm việc trực tiếp,..) để xác minh thông tin liên quan đến khách nợ, nguồn tài chính, thực trạng tài sản bảo đảm của khách hàng và các bên có liên quan nhằm phục vụ cho quá trình thu hồi nợ.
Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ;
2. Lập phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu thuộc danh mục khách hàng đang quản lý (qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện,...).
3. Đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan chức năng Công an, Tòa án, Thi hành án, ... để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động thu hồi nợ.
4. Thực hiện báo cáo tiến độ công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.
5. Tham gia các buổi họp về lập kế hoạch công việc, vận hành, rà soát hiệu quả công việc, các buổi đào tạo nghiệp vụ xử lý nợ do các Đơn vị tổ chức.
6. Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.
7. Nơi làm việc:
Chi nhánh Ngân hàng VPBank tại tỉnh TP trong cả nước.

Với Mức Lương 15 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Đại học chuyên ngành Luật, ....Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Các Kỹ Năng
Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, Excel, Outlook,......
Các Kinh nghiệm Liên quan
Ưu tiên ứng viên có 01 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp tài sản.
Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Có các mối quan hệ tốt với tòa án, thi hành án;
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ luật sư và kinh nghiệm tham gia tố tụng;
Ưu tiên có nghiệp vụ tín dụng tốt, có kinh nghiệm cấu trúc nợ;
Có kinh nghiệm làm xử lý nợ tại các AMC, Ngân hàng, Công ty Thu hồi nợ...là một lợi thế.
Các yêu cầu khác
Chủ động, sáng tạo và luôn tìm tòi cải tiến trong công việc.
Kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao.
Hiểu biết về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng.

Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính: Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực; Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm. Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại... Incentive theo hiệu quả làm việc + Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-xu-ly-no-thu-nhap-15-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-nam-dinh-job285529
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 107 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 60 Triệu Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
15 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm