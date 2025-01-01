Công việc chuyên viên xử lý nợ

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 89 kết quả / Từ khoá "Chuyên viên xử lý nợ"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc chuyên viên xử lý nợ

-

Có 89 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 02/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 550 USD
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 05/04/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 25/04/2025
Khánh Hòa Bình Định Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 14/04/2025
Sơn La Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang Vĩnh Phúc Hà Nam Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Bình Quảng Trị Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Bình Thuận Cần Thơ Long An Đã hết hạn 13 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 31/03/2025
Tuyên Quang Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Grandview Consulting Limited Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Grandview Consulting Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD
Grandview Consulting Limited Company
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 24/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 24/03/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 22/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER
13 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 550 USD CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ hiện ngày càng tăng cao, đặc biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCMCần Thơ… Nhà tuyển dụng đưa ra mức lương cạnh tranh từ 7.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần có khả năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán và kiến thức chuyên sâu về pháp lý.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên xử lý nợ

Chuyên viên xử lý nợ là những người làm việc trong những tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc công ty quản lý nợ, với nhiệm vụ chính là giải quyết các khoản nợ xấu và nợ khó đòi. Công việc của họ bao gồm thu thập thông tin về những khoản nợ, liên lạc với khách hàng để thảo luận về phương án thanh toán, đàm phán điều khoản trả nợ và theo dõi việc thực hiện những thỏa thuận này.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình nợ xấu ngày càng phức tạp, đòi hỏi các tổ chức phải tìm kiếm những chuyên gia có khả năng giải quyết những vấn đề tài chính khó khăn. Vai trò của họ không chỉ giúp duy trì “sức khỏe” tài chính cho doanh nghiệp mà còn cải thiện hiệu quả thu nợ và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Với triển vọng nghề nghiệp rộng mở, vị trí chuyên viên xử lý nợ cung cấp cơ hội thăng tiến từ nhân viên cơ bản lên chuyên viên nâng cao, quản lý nhóm, quản lý chi nhánh, thậm chí là giám đốc điều hành. Đây là một nghề đầy tiềm năng dành cho những người có khả năng giao tiếp linh hoạt, hiểu biết pháp luật và có thể làm việc dưới áp lực cao.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm chuyên viên xử lý nợ

Mức lương của chuyên viên xử lý nợ có sự chênh lệch rõ rệt giữa các bậc, phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của từng ứng viên. Mức lương trung bình cho vị trí này dao động từ khoảng 7.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, với mức bình quân khoảng 13.400.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm chuyên viên xử lý nợ

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên xử lý nợ

7.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên xử lý nợ

10.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng xử lý nợ

18.000.000 - 60.000.000

Nhìn chung, mức lương cứng tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ có thể thấp hơn đối với những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, mức thu nhập này sẽ tăng lên đáng kể khi có kinh nghiệm và xử lý nợ thành thạo. Tùy vào công ty và mức độ phức tạp của công việc, lương cũng có thể thay đổi linh hoạt.

Mức lương tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ có sự chênh lệch khá lớn
Mức lương tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ có sự chênh lệch khá lớn

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm chuyên viên xử lý nợ

Chuyên viên xử lý nợ chịu trách nhiệm giải quyết những khoản nợ xấu, nợ quá hạn của khách hàng tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Vị trí này cần thực hiện nhiều công việc quan trọng từ việc thu thập và phân tích thông tin về nợ, đến việc đàm phán, thu hồi nợ và thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết.

  • Quản lý hồ sơ khách hàng: Tiếp nhận, kiểm tra, cập nhật thông tin về những khoản nợ, lịch sử thanh toán và các thông tin liên quan khác.

  • Phân tích và đánh giá tình hình nợ: Đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng, xác định nguyên nhân dẫn đến nợ xấu và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

  • Lập kế hoạch thu hồi nợ: Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ chi tiết, bao gồm biện pháp đôn đốc, đàm phán hoặc những biện pháp pháp lý.

  • Thực hiện những cuộc gọi và gặp gỡ khách hàng: Liên hệ trực tiếp với khách hàng để đôn đốc thanh toán, giải đáp thắc mắc và tìm kiếm giải pháp.

  • Đàm phán và thỏa thuận: Đàm phán với khách hàng để đạt được thỏa thuận thanh toán, có thể bao gồm việc gia hạn nợ, giảm lãi suất hoặc cơ cấu lại khoản vay.

  • Thực hiện thủ tục pháp lý nếu cần: Trong trường hợp khách hàng không hợp tác, chuyên viên xử lý nợ có thể phải thực hiện một số thủ tục pháp lý như khởi kiện, thi hành án.

  • Báo cáo kết quả: Báo cáo định kỳ về tiến độ công việc, hiệu quả thu hồi nợ và những vấn đề phát sinh lên cấp trên.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả chung khi tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ. Trên thực tế, mỗi doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu và quy trình cụ thể khác nhau tùy thuộc vào đặc thù hoạt động và chính sách của tổ chức.

Chuyên viên xử lý nợ cần có khả năng làm việc hiệu quả với khách hàng trong những tình huống phức tạp
Chuyên viên xử lý nợ cần có khả năng làm việc hiệu quả với khách hàng trong những tình huống phức tạp

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với chuyên viên xử lý nợ

Nhà tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu chuyên môn và kỹ năng mềm để đảm bảo công việc thu hồi nợ hiệu quả. Bên cạnh những kiến thức chuyên sâu về tài chính và pháp lý, chuyên viên xử lý nợ cần có khả năng giao tiếp, đàm phán khéo léo và làm việc dưới áp lực cao.

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc: Công việc đòi hỏi ứng viên phải giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau, từ khách hàng đến từng bộ phận nội bộ. Khả năng đàm phán linh hoạt, thuyết phục giúp giải quyết những tình huống phức tạp và đạt được thỏa thuận.

  • Kiến thức chuyên sâu về pháp luật và tài chính: Hiểu rõ những quy định pháp luật liên quan đến xử lý nợ, các công cụ tài chính và phương pháp đánh giá rủi ro là điều cần thiết.

  • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích thông tin, đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp hiệu quả giúp xử lý các vấn đề nợ một cách nhanh chóng và chính xác.

  • Khả năng chịu áp lực và làm việc độc lập: Công việc xử lý nợ thường đòi hỏi làm việc dưới áp lực cao và phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ứng viên cần có khả năng tự quản lý công việc và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

  • Kỹ năng giao tiếp công nghệ: Thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ hỗ trợ công việc khác để nâng cao hiệu quả làm việc.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng được nhà tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ quan tâm như:

  • Kinh nghiệm làm việc: Những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc quản lý thu hồi nợ sẽ được ưu tiên.

  • Sự kiên trì và chăm chỉ: Công việc này đòi hỏi sự kiên trì cao và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Chuyên viên cần có khả năng chịu khó, chịu vất vả để tiếp cận khách hàng, xử lý tình huống và đôi khi là làm việc ngoài giờ hành chính để đạt được mục tiêu thu hồi nợ.

  • Khả năng quản lý thời gian và đa nhiệm: Do phải đối mặt với nhiều công việc cùng lúc, từ việc thu thập thông tin, tiếp cận khách hàng cho đến xử lý hồ sơ nợ, chuyên viên xử lý nợ cần có kỹ năng quản lý thời gian tốt để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn.

  • Khả năng làm việc nhóm: Làm việc phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết vấn đề.

  • Khả năng thích nghi: Khả năng thích ứng với những thay đổi trong công việc và môi trường làm việc.

Lưu ý: Mỗi nhà tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ có thể sẽ có những yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào đặc thù công ty và lĩnh vực hoạt động. Vì vậy ứng viên cần linh hoạt và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ứng tuyển.

Tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ cần ứng viên có một bộ kỹ năng toàn diện, bao gồm cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm
Tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ cần ứng viên có một bộ kỹ năng toàn diện, bao gồm cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm

5. Khu vực tuyển dụng việc làm chuyên viên xử lý nợ nhiều

Với sự phát triển không ngừng của ngành tài chính và ngân hàng, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ ngày càng gia tăng tại Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều khu vực khác. Những ngân hàng và tổ chức tài chính liên tục tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý nợ để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng của họ.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên xử lý nợ Hà Nội

Hà Nội là trung tâm tài chính lớn của miền Bắc, với sự tập trung của nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty thu hồi nợ. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ rất cao, đặc biệt trong những ngân hàng quốc doanh và công ty dịch vụ tài chính. Những vị trí này yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích nợ, đàm phán với khách hàng và triển khai các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên xử lý nợ TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi có sự hiện diện của nhiều ngân hàng trong và ngoài nước. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ tại TP. HCM luôn ở mức cao. Các tổ chức tín dụng và ngân hàng tại đây thường xuyên tìm kiếm những ứng viên có khả năng giải quyết vấn đề nợ xấu và tối ưu hóa quy trình thu hồi nợ. Đây là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên xử lý nợ Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng của miền Trung, cũng chứng kiến sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ. Những ngân hàng và công ty tài chính tại đây thường xuyên tìm kiếm nhân sự có kỹ năng xử lý nợ hiệu quả, phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Mặc dù số lượng vị trí có thể ít hơn so với các thành phố lớn nhưng đây vẫn là cơ hội tốt cho ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính tại khu vực này.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên xử lý nợ Cần Thơ

Cần Thơ cũng đang nổi lên như một điểm đến tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ hấp dẫn. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính trong khu vực, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ tại đây ngày càng tăng. Ứng viên có thể tìm thấy cơ hội làm việc trong các tổ chức tín dụng địa phương hoặc chi nhánh của ngân hàng lớn với những thách thức trong việc thu hồi nợ và tối ưu hóa giải pháp tài chính.

Thị trường tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ tại Việt Nam đang rất sôi động
Thị trường tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ tại Việt Nam đang rất sôi động

6. Ngân hàng tuyển dụng việc chuyên viên xử lý nợ

Nhiều ngân hàng hiện nay đang tích cực tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ để giải quyết các khoản nợ quá hạn và đảm bảo lợi nhuận ổn định. Công việc này yêu cầu ứng viên không chỉ có kiến thức vững về tài chính mà còn phải có kỹ năng đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt. Các chuyên viên xử lý nợ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực tài chính của ngân hàng.

Ngân hàng

Tên viết tắt

Thông tin liên hệ

Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn Thương Tín

Sacombank

  • Website: https://www.sacombank.com.vn/

  • Hotline: 1800 5858 88

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam

VIB

  • Website: https://www.vib.com.vn/

  • Hotline: 1900 2200

Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank (VCB)

  • Website: https://portal.vietcombank.com.vn/

  • Hotline: 1900 545 413

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam

VietinBank

  • Website: https://www.vietinbank.vn/

  • Hotline: 1900 558 868

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV

  • Website: https://bidv.com.vn

  • Hotline: 1900 9247

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Kỹ Thương Việt Nam

Techcombank (TCB)

  • Website: https://techcombank.com/

  • Hotline: 1800 588 822

Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Á Châu

ACB

  • Website: https://acb.com.vn/

  • Hotline:

    • 1900 54 54 86

    • (028) 38 247 247

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Agribank

  • Website: https://www.agribank.com.vn/

  • Hotline:

    • 1900558818

    • 842432053205

Bên cạnh các ngân hàng thương mại, nhiều công ty tài chính, công ty quản lý nợ cũng đang không ngừng tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu công việc, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc, khả năng đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Nhiều ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ để nâng cao khả năng thu hồi các khoản nợ xấu
Nhiều ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ để nâng cao khả năng thu hồi các khoản nợ xấu

Tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ hiện nay đang tăng mạnh khi nhiều ngân hàng và công ty tài chính không ngừng mở rộng quy mô. Vị trí này có thể đạt được thu nhập từ 5.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực hoàn thành công việc. Trong đó, các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những chuyên viên có kiến thức vững về tài chính, pháp lý cùng khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.