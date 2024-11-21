Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH LILAMI MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Mô tả công việc:
-Lên ý tưởng viết bài hàng ngày
- Lên nội dung Media trên các kênh truyền thông của công ty Web, Social, TMĐT.
- Phân tích key words, xu hướng bài post liên quan đến sản phảm /dịch vụ của công ty cho từng kênh truyền thông khác nhau
- Lên timeline clips phù hợp cho từng kênh truyền thông theo tuần theo những thông tin đã có ở trên
- Theo dõi kết quả công việc theo tuần, tháng,...
- Lên ý tưởng hình ảnh, media
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức về mỹ phẩm.
- Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, ổn định.
- Khi mua sản phẩm được hưởng mức giá ưu đãi của nhân viên.
-Hưởng mức lương 7-8tr/tháng + thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL
