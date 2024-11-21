Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH LILAMI MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH LILAMI MALL
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH LILAMI MALL

Content Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Mô tả công việc:
-Lên ý tưởng viết bài hàng ngày
- Lên nội dung Media trên các kênh truyền thông của công ty Web, Social, TMĐT.
- Phân tích key words, xu hướng bài post liên quan đến sản phảm /dịch vụ của công ty cho từng kênh truyền thông khác nhau
- Lên timeline clips phù hợp cho từng kênh truyền thông theo tuần theo những thông tin đã có ở trên
- Theo dõi kết quả công việc theo tuần, tháng,...
- Lên ý tưởng hình ảnh, media
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức về mỹ phẩm.
- Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, ổn định.
- Khi mua sản phẩm được hưởng mức giá ưu đãi của nhân viên.
-Hưởng mức lương 7-8tr/tháng + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LILAMI MALL

CÔNG TY TNHH LILAMI MALL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 Ngõ 562 Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

