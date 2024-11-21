Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH LILAMI MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Mô tả công việc:

-Lên ý tưởng viết bài hàng ngày

- Lên nội dung Media trên các kênh truyền thông của công ty Web, Social, TMĐT.

- Phân tích key words, xu hướng bài post liên quan đến sản phảm /dịch vụ của công ty cho từng kênh truyền thông khác nhau

- Lên timeline clips phù hợp cho từng kênh truyền thông theo tuần theo những thông tin đã có ở trên

- Theo dõi kết quả công việc theo tuần, tháng,...

- Lên ý tưởng hình ảnh, media

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có kiến thức về mỹ phẩm.

- Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, ổn định.

- Khi mua sản phẩm được hưởng mức giá ưu đãi của nhân viên.

-Hưởng mức lương 7-8tr/tháng + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LILAMI MALL

